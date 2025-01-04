Son olarak kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein ile Aralık ayında Paris'te görüntülenen ve 'Kedi Kadın' adıyla bilinen Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, nişanlısı Klein, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamayla duyurdu.

'Kedi Kadın'ın ölümüyle ilgili açıklama yapan Klein, ölüm sebebini 'pulmoner emboli' olarak duyurdu. Jocelyn'in ölümüne hastalık; akciğerdeki ana damara giden kan akışını engelleyen bir kan pıhtısı olarak biliniyor.

KOCASINI RUS MANKENLE YATAKTA BASTI

İsviçre'de doğan ve sonra ilişkileri sebebiyle genç yaşta ABD'nin yolunu tutan Wildenstein, kedi gibi yüz hatlarına sahip olması ve estetik bağımlısıyla tanınıyordu. 90'ların sonunda Avrupa'nın zengin ailelerinden birinin oğlu olan kocası Alec Wildenstein'ı 19 yaşındaki bir Rus mankenle yatak odasında basan ve kocasına silah çeken 'Kedi Kadın', daha sonra olaylı boşanmaları ve aldığı tazminatla gündeme gelmişti

Wildenstein, boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınlarından biri haline geldi. Eski eşi Alec'ten 2.5 milyar dolar tazminat alan Wildenstein her 13 yıl boyunca 100 milyon dolar tazminat aldı.

Öte yandan Wildenstein, 2018'deki bir açıklamasında tüm parasının bittiğini söylemiş ve tek parasının emeklilik geliri olduğunu beyan etmişti. Eski eşinden tazminat alırken mahkemenin 'estetik ameliyat yaptırmama' şartı koşmasına rağmen Jocelyn, ameliyatlara devam etti...