Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 28 Nisan – 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek tenis ligi için kadrosunu güçlendirdi. Türkiye Milli Takımı’nın başarılı tenisçisi Melis Sezer kulübe katıldı.

MELİS SEZER KİMDİR?

1993 yılında İzmir’de doğan Türkiye Fed Cup oyuncusu Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası’na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer 12 yaşından bu yana ülkesini milli takımda başarı ile temsil ediyor.

Tenis kariyerine ENKA Spor Kulübü’nde devam eden Sezer,

• WTA tekler sıralamasında 336’ncı,

• WTA çiftler sıralamasında 219’uncu sıraya kadar yükseldi.

Profesyonel kariyerinde:

• 9 tekler,

• 37 çiftler şampiyonluğu bulunan Sezer, Türk tenisinin önemli isimleri arasında yer alıyor.

Sporun ötesinde bir karakter olan Melis Sezer, 2021 yılında Türkiye’nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Survivor Ünlüler Takımı’nda da mücadele ederek milyonların sevgisini kazandı.