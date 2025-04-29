Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Kadınlar Bilardo Şampiyonu Alara Ghaffari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sporun önemine değinen Tatar, gençlerin uluslararası şampiyonalara katılması ve başarılı olarak derece almasının önemine dikkat çekti.

Çağ dışı spor ambargolarına rağmen sporcuların elde ettiği başarıların tüm dünyaya verilen en güçlü mesaj olduğunu belirten Tatar, bu başarıların gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

KKTC'yi en güzel şekilde temsil eden Alara Ghaffari'yi tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılarının devamını diledi ve devlet olarak her zaman ona destek olduklarını belirtti.

Sporun; işbirliği, çalışma ve disiplin anlamına geldiğini vurgulayan Tatar, elde edilen bu başarının herkese örnek ve ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti ve genç sporcuya başarılar diledi.