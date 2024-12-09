Ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinden Volaris, iç hatlar uçuşunda eşi ve iki çocuğu ile seyahat eden 31 yaşındaki bir yolcunun uçağı zorla ABD'ye yönlendirmeye çalıştığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Meksika'nın merkezinde yer alan El Bajio bölgesinden Baja California eyaletindeki Tijuana şehrine gitmek üzere havalanan uçuktaki bir yolcu, kabin görevlisine saldırarak kokpite girmeye çalıştı.

Uçağı zorla ABD'ye yönlendirmeye çalışan yolcunun girişimi, kabin ekibi ve yolcular tarafından önlendi.

Uçak daha sonra varış noktasından yaklaşık 2 bin 220 kilometre uzaklıktaki Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Gözaltına alınan yolcu ilk ifadesinde, yakın akrabasının suçlular tarafından kaçırılması ve kendisinin tehdit edilmesi nedeniyle bu girişimi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Volaris Havayolu şirketinin dava açması halinde şüphelinin 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.