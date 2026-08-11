Tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele edecek olan Akdoğan Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da hız verdi.

Akdoğan Kulübü, Dumlupınar’dan yıldız futbolcular Turgut Kaçar ve Berke Zorba’yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Larnaka Gençlerbirliği forması giyen Turgut Kaçar ile orta sahanın önemli isimlerinden Berke Zorba, kiralık olarak Akdoğan’a transfer oldu.

İki futbolcu yeni sezonda Akdoğan’ın kırmızı-beyazlı formasını giyecek.

SAVUNMASINA TUGAY SEZER’LE GÜÇ KATTI

Akdoğan, bonservisi elinde bulunan deneyimli defans oyuncusu Tugay Sezer ile anlaşma sağladı.

Savunma hattına önemli bir takviye yapan Akdoğan’da Tugay Sezer, hazırlık maçlarında forma giymeye başladı.

Geçtiğimiz sezon Mesarya forması giyen Sezer, kritik karşılaşmalarda attığı sürpriz gollerle takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.

Akdoğan Spor Kulübü, Tugay Sezer transferiyle Birinci Lig’deki ilk sezonu öncesinde savunmasına önemli bir güç katmış oldu.