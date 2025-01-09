Kurul tarafından yapılan açıklamada, Avukat Melis Türkkal ile gazeteci Damla Soyalp'ın Kurul'a atandığı bildirildi.

Türkkal Kıbrıs Türk Barolar Birliği'ni, Soyalp ise Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'ni temsilen Kurul’da görev yapacak.

-Renklendirilmiş güncel logo kullanılacak

Etik ilkelerin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği de belirtilen açıklamada, gazeteci Erten Kasımoğlu tarafından hazırlanan logonun da güncellendiği ve bundan sonra renklendirilmiş güncel logonun kullanılacağı ifade edildi.