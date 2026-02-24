Fiber Optik Protokolü’ne karşı Mecliste dün greve çıkan KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN ve HAKSEN'in yanı sıra KTÖS de iki okulda grev koyarak, Tel-Sen'e destek verdi.

Ancak Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet” gerekçesiyle Meclis önündeki tüm sendikaların grevlerini 60 günlüğüne yasakladı.

Alınan karar doğrultusunda sendika eylemleri yasaklanırken, polis de ilgili grev pankartlarının kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

Birçok sendika, Türk Telekom’a “peşkeş” olarak nitelendirdikleri Fiber Optik Protokolü’ne karşı grev başlatmıştı.

Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet olması” nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki grevi 60 gün süreyle erteledi.

Grev erteleme kararı polis tarafından Meclis önündeki sendika yetkililerine duyuruldu ve “Bu İş Yerinde Grev Var” pankartlarının kaldırılması istendi.

Kararın ardından sendika yetkilileri basına açıklamalarda bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grev yasağının antidemokratik bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Eylemlerimize devam edeceğiz. KTAMS olarak grevi tanımıyoruz” dedi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında grev yasağını eleştirdi.

“Bu hangi ülkede var?” diye soran Atan, ülkenin antidemokratik şekilde yönetildiğini iddia etti. Atan, “Tanımayacağız kararı, hükümeti de tanımıyoruz,” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülkede sendikalaşma ve grev yapmanın anayasal hak olduğunu belirtti. “Meclis kimindir? Halkındır” diyen Bıçaklı, Meclis önüne polisin barikat kurmasını eleştirdi.

Bıçaklı, “Önerim nettir. Bu memleketin bütün iş yerleri hükümet gidene kadar genel greve çıkmalı” diye konuştu. Bıçaklı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da bu meselenin artık Telekomünikasyon Dairesi’nin değil toplumun genelinin meselesi olduğunu kaydetti.

Sırada limanlar olduğunu öne süren Serdaroğlu, stratejik yerlerin sermayeye devredildiğini iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, “Bu dayatma AKP'den geliyor. Direnişimiz AKP'ye karşıdır." dedi ve direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Eylem, "Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP'ye duyurulur; kolay olmayacak burada Kıbrıslı Türkleri bitirmek. Direneceğiz arkadaşlar, direneceğiz." dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de “Korkuyorlar” diyerek, Bakanlar Kurulu kararını tanımadıklarını belirtti.

Bugün kamuda yetkili beş sendikanın yürüyüşü olduğunu hatırlatan Maviş, memleket için gailesi olan herkesi yürüyüşe davet etti.