İnternet alt yapısını Türk Telekom’a devrini öngören Fiber Optik Protokolü’nün

dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceği sırada sendikalar Meclis kapısı önünde eylem yaptı.

Eylem ve grevi engellemek amacıyla Meclis kapısının önü polis barikatıyla çevrildi, Meclis’e girişler tamamen kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ardından CTP Milletvekilleri'nin yoğun baskısı sonucu, Meclise girişler, "tek şerit" olacak şekilde açıldı.

Polisin kurduğu barikatlar sadece vekiller ve gazeteciler için tek şerit olacak şekilde kaldırıldı.

Öte yandan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis girişine taşınan polis barikatına tepki gösterdi. İncirli, “Yaşanmayan bir bu kalmıştı. Sn. Öztürkler, hiç bir gereklilik olmadığı halde, mesnetsiz gerekçeler öne sürerek polis barikatını meclis girişine taşıdı. Milletvekilleri bile uzun süre içeriye giremedi.” dedi.

“Akıl yolu ile sorunları çözmek yerine toplumu germek ve kaos çıkarmak istiyorlar. Demokrasi bu değil.” ifadelerini kullanan İncirli, “Biz burdayız, Kıbrıslı Türklerin iradesi, özü burdadır. Kapıları toplumun yüzüne kapatamazsınız.” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, Meclis kapısına polis barikatı kurulmasına ilişkin tartışmalar üzerine Kanal T’ye telefonla bağlanarak değerlendirmede bulundu. Öztürkler, uygulamanın milletvekillerine yönelik bir engelleme olmadığını, kamu güvenliği kapsamında alınan bir tedbir olduğunu söyledi. Sendika başkanları ve basın mensuplarının da araçlarını bırakarak yürüyerek Meclis’e girebileceğini kaydetti. “Eylem var, polis kamu güvenliği için çizgi çizdi” Öztürkler, Meclis önünde planlanan eylem nedeniyle polis teşkilatının güvenlik önlemi aldığını belirterek, “Bugün bir eylem var. Eylem olduğu için polis teşkilatımız kamu güvenliği açısından tedbirler alıyor. Eylemin yapılacağı yer belirlenerek bir çizgi çizildi” dedi.