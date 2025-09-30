PGM II. Yardımcısı Kaan Resa SAÇAR yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Son mesai gününde personeline hitap ederek vedalaşan SAÇAR, meslektaşlarına bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi. Personeline, görevlerini yerine getirirken zamanında ve yasal mevzuata uygun çerçevede görev yapmaları gerektiğini belirterek iş hayatında başarılar dilerken sosyal yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Polis Teşkilatının kendisi için bir aile olduğunu ve emeklilik yaşamında da bu ailenin bir parçası olarak kalacağını belirterek, personeli ile el sıkışarak vedalaştı.



01 Nisan 2024 tarihinde atandığı PGM II. Yardımcılığı görevinden bugün itibariyle yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Kaan Resa SAÇAR, Polis Genel Müdürlüğüne 39 yıl, 7 ay ve 12 gün süre ile hizmet verdi.