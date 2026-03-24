-Akansoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Akansoy, UBP milletvekili Yasemi Öztürk’ün “İran’ın Trodos’taki radar merkezini vuracağı” açıklamasına işaret ederek, hükümetin bu ciddi iddiayı geçiştirmesini kabul etmediğini, savaş ortamı olduğunu ve bu gibi açıklamaların endişe yarattığını söyledi.

Bu konuda hassasiyetin tüm milletvekilleri ve yetkililer tarafından gösterilmesini isteyen Akansoy, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı, hükümetin de bu konuda gereken adımları atması gerektiğini ifade etti.

-Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de “Hayat Pahalılığını Yasayla Yok Etmeye Çalışan Bir Hükümet Var” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, orman arazilerinin devriyle ilgili yasa tasarısına değindiği konuşmasında İTÜ’ye verilen arazinin "stratejik" olarak algılanması gerektiği açıklamasına yönelik eleştiri yaptı ve bu konunun daha açık konuşulması gerektiğini belirtti.

Savaştan dolayı bazı ülkelerin zafiyete düşebileceğini, ayrıca bir ülkenin eğitim kampüsü içine askeri faaliyetlerin saklanamayacağını kaydeden Şahali, Meclis’in bu konuda “aldatılmaması” gerektiğini söyledi, kamuoyunun doğru şekilde aydınlatılmasının elzem olduğunu ifade etti.

KKTC siyasetinin başka yerlere jurnallendiğini de savunan Şahali, demokrasi açısından da bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Şahali, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili alınan kararı da değerlendirerek hükümeti eleştirdi.

Erkut Şahali, hükümetin savaş olmadan da ülkedeki dengeleri, tedarik zincirini bozduğunu, ekonomiyi yönetemediğini, bütçe ayıramadığını, ilaç ve arpa tedariğinde yanlış yaptığı, yakıt konusunda başarısızlıkları olduğunu savundu.

Hükümetin hayatı pahalılaştırdığını ama önlemlerini alamadığını, hane halkı gelirlerinde denge kuramadığını, kolayı da elini yurttaşın cebine atmakta bulduğunu söyleyen Şahali, sosyal devlet anlayışını nerede göreceklerini sordu.

Şahali, devletin fakirleşen halkına hangi alanda destek olabileceğini, esnafa, üreticiye ve diğer mesleklere borçla nasıl destek olunacağını sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova , hayat pahalılığı düzenlemesinin kesinlikle hayat pahalılığını dondurma gibi bir amaç içermediğini, yasa tasarısının da bu yüzden Meclis'e getirilmediğini söyledi.

Berova, savaştan kaynaklı akaryakıt ücretleri artışlarına işaret ederek, hükümetin bu konuda yaptığı değerlendirmelerle bölgedeki ülkelere yansımalarına değindi.

Berova, savaş kaynaklı ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiğini, savaşın uzun sürmesi veya sürmemesi göz önünde bulundurularak hareket edildiğini söyledi.

Hayat pahalılığının da bu çerçevede üç aylık dönemde yansıtılması kararını aldıklarını, bunun da çalışanların daha rahat etmesi adına yaptıklarını kaydeden Maliye Bakanı Berova, üretime yönelik desteklerin de açıklandığını, bunun da belirsizlik ortamının büyümemesi adına yapıldığını ifade etti.

Bu artışların maliyeye artış getireceğini ancak hayat pahalılığı düzenlemesinin uzun vadede ekonomiyi koruyacağını belirten Berova, bu konuda her zaman kamuoyuna açık olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Berova, savaş sonrası gıdaya ulaşımın da zorlaşabileceğine değinerek, denetimlerle tedarik çalışmalarına da devem ettiklerini söyledi.

Berova, daha önce bir yılda üç kez hayat pahalılığı artışı verdiklerini ancak şimdi de bir kez vermeyi kararlaştırdıklarını belirterek, halkı asla ezdirmeden, farklı kararlar alınması gerekirse de alacaklarını, amacın da yıl sonuna yansıyacak hayat pahalılığını düşürmek olduğunu kaydetti.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, CTP’nin orman arazileri ile ilgili görüşünü açıkladıklarını ve halka rağmen adım atılmasının karşısında olduklarını söyledi. ,

Diyalog ve uzlaşıya verdikleri öneme işaret eden İncirli, eleştirilere de açık olduklarını, tüm bunların ülkenin zenginliği olduğunu vurguladı.

İTÜ’nün ülkeye gelmesinde siyasi iradeyi yıllar önce ortaya koyduklarını, sadece arazinin büyüklüğü ile ilgili bir şikayet olduğunu, bunun küçültülmesi adına çağrı yaptıklarını ifade eden İncirli, oy doğrultusunu da bu çağrıya kulak verilmemesinden ötürü değiştirdiklerini, ret oyu kullandıklarını ifade etti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yerinden söz alarak, İncirli’nin açıklamalarını garipsediğini ifade etti. Amcaoğlu, kamuoyundan gelen baskılar üzerine oyunu bir hafta sonra değiştirip değiştirmediğini sordu.

-İncirli

Sıla Usar İncirli de Amcaoğlu'na verdiği yanıtta İTÜ’nün protokol tarihçesi hakkında bilgi verdi.

İTÜ’nün ülkeye gelmesinin, ülkenin kalitesini artıracağını, eğitime büyük katkıları olacağını, yatırımın Karpaz bölgesine önemli getirileri olacağını, hatta yatırımın neden yapılmadığını sorduklarını kaydeden İncirli, sorunun sadece arazinin büyüklüğü olduğunu dile getirdi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İTÜ’ye verilecek araziyle ilgili kullanılan “stratejik” ifadesinin askeri olarak değil, bölge için yapılacak stratejik bir yatırım olarak algılanması gerektiğini kaydetti.

Çavuş, yasa ile ilgili ivedilik alınmadığını, tartışma yaratacak zemin hazırlandığını ve konunun Meclis'te tartışıldığını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, İTÜ sürecinin 2007’den itibaren başladığını ve bugüne kadar gelindiğini ifade ederek, bölgenin neden stratejik olduğunu, üniversitenin orada yapacağı denizcilik ve yapay zeka içeren yatırımlarını anlattı.

Çavuş, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden sorduğu “deniz üssü olmayacak mı?” sorusu üzerine, “Öyle bir şey yok” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, yerinden söz alarak, bunun gerçekten bölge için stratejik bir hamle olduğunu, Karpaz bölgesinin böyle önemli bir yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Arıklı, İTÜ’nün bölgeye yatırım yapması için adım atan CTP’nin tarihindeki en önemli adımlardan birini attığını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, arpa alımı konusunda yaşanan süreçleri de anlatarak, şeffaf bir şekilde alım yaptıklarını, aylık tüketim kadar üreticilerle arpayı buluşturduklarını kaydetti.

Çavuş, CTP’nin alçak orman arazilerinin icarı ve devri konusundaki tasarıyla ilgili oy doğrultusunu değiştirmesini de eleştirerek, “Keşke önceden bu hassasiyet ortaya konsaydı” dedi.

Tarım Bakanı Çavuş, İTÜ’nün yapacağı stratejik yatırımlarla bölgeye değer katacağını söyledi.