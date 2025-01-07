Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, “Bu yasa seyrüsefer harçlarının, Devlet Planlama Örgütü’nün belirlediği yıllık enflasyon oranını aşmamak kaydıyla artırılmasına izin verir.” diyerek, bu sınırın yok sayıldığını ileri sürdü.

Artışın ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini belirten Büsküvütçü, “Anayasa, yasalar çerçevesinde halkın menfaatlerini korumak için vardır, keyfi artışlara zemin hazırlamak için değil. Bakanlar Kurulu, Anayasa’yı yok sayıyorsa, ortada bir yönetim krizi vardır.” iddiasında bulundu.

Kamu görevlilerine, “hukuksuz bir kararın uygulanmasında yer almamaları” çağrısında bulunan Büsküvütçü, “Her bir kamu çalışanı, yasaların verdiği yetkiye dayanarak hukuka aykırı bir talimatı yerine getirmeme hakkına sahiptir. Bu, sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Hükümeti, artışları geri çekmeye davet eden Büsküvütçü, MDP’nin halkın çıkarlarını savunmak adına her türlü yasal mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.