Rum Yönetimi eski Başkanı Anastasiadis, o dönemin AB Komiseri Hristos Stilyanidis’in, Avrupa Komiserler Kolejinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerdeki icraatları konusunda kendisine eleştiriler yönelttiğini ayrıca Stilyanidis’in Mogherini’ye “kendisinin (Anastasiadis’in) söylediklerinin doğru olmadığını, Çavuşoğlu tarafından bilgilendirildiğini ve durumların farklı olduğunu” söylediğini belirtmişti.

Fileleftheros gazetesi Mavroyannis’in dün katıldığı bir radyo programında Anastasiadis’in Crans Montana’daki görüşmelerden kaçtığına ilişkin asılsız ve temelsiz bir Türk hikayesinin” yaratıldığını savundu.

Bazı kişilerin, Crans Montana’daki başarısızlığın sorumluluğunu Anastasiadis’e atmaya çalıştığını söyleyen Mavroyannis, aralarındaki gerilim ve anlaşmazlığa rağmen Stilyanidis’e saygı duyduğunu ve takdir ettiğini ifade etti.

Mavroyannis açıklamasında ayrıca birçok kişinin Crans Montana’daki başarısızlığın Kıbrıs Rum tarafına ait olduğuna inandığını ancak başarısızlığın o dönemin TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Guterres çerçevesinin altı noktasından ikisini ve garantilerin kaldırılmasını kabul etmeyi ret etmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Stilyanidis ise bir açıklama yaparak Komiserler Kolejinde söylediklerine ilişkin tutanakların yayımlanması çağrısında bulunurken, Crans Montana’da yaşananlara ilişkin olarak ise şimdiye kadar “siyasi sorumluluk” çerçevesinde konuşmadığını savundu.