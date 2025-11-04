“Seçim öncesi aylık yüzde 5,39 olarak açıklanan hayat pahalılığı oranının, seçim sonrası aylık yüzde 1,09 olarak açıklanması piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini” savunan Burak Maviş, "sipariş üzerine veri uydurulduğunu" iddia etti.

Maviş, “Ekonomik gerçeklere rağmen hükümet hala ‘istikrar ve icraat’ demeye doymuyor” ifadelerini kullandı.

Maviş, ekim hayat pahalılığına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Resmi rakamlara göre dört aylık enflasyonun yüzde 16,01’e, yıllık enflasyonun ise yüzde 35,06’ya ulaştığı ülkemizde, vatandaşın gıdaya, sağlığa ve eğitime erişimi her geçen gün zorlaşıyor. Yıllık enflasyonda dünya birincisi olduğumuz gerçeği ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

-“Asgari ücret ve maaşlar enflasyon karşısında eriyor”

Mal ve hizmetlere zam yapılırken, asgari ücret ve maaşlar enflasyon karşısında erdiğini, piyasa denetimlerinin yetersiz kaldığını savunan Maviş, seçim sonrası akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamların, girdi maliyetlerini artıracağını, bunun da zincirleme şekilde tüm fiyatlara yansıyacağını kaydetti.

“Tüketim sepetinin güncellenmediğini, bunun için bütçeden kaynak ayrılmasına rağmen adım atılmadığını ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü” savunan Maviş, hükümetin kamu yararı yerine menfaatlerini öncelediğini ileri sürdü.

“Seçim sonuçları, artık o çok güvendiğiniz siyasi sadakat algısının yerle bir olduğunu göstermiştir” diyen Maviş, "ülkenin en büyük sorununun enflasyon ve pahalılık olduğunu, hükümetin bu soruna çözüm üretmediğini" iddia etti.