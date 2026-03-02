ABD-İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ilk günün olan Cumartesi günü İran'da bir ilkokulu vurdu. Saldırıda çoğu çocuk en az 148 kişi öldü.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’nun hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda 148 kişinin öldüğü belirlendi. Hürmüzgan Valisi, okulun "üç füze saldırısının hedefi" olduğunu söyledi.

Okul, İran Devrim Muhafızları üssünden yaklaşık 600 metre uzaklıktaydı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de saldırının fotoğrafını paylaşarak, kız okulunun yerle bir edildiğini ve "masum çocukların" öldürüldüğünü söyledi.

İsrail Ordusu ise, okul saldırısı hakkında açıklama yaptı ve okula yönelik herhangi bir ABD veya İsrail saldırısından "haberdar olmadıklarını" belirtti.