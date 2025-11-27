Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Marsilya, Newcastle United'ı 2-1 yenerek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi. Fransız ekibi 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Marsilya Devler Ligi'nin 5. haftasında Newcastle United'ı konuk etti.
Fransız ekibi Aubameyang'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Newcastle United'ın tek golünü Harvey Barnes kaydetti.
Newcastle United'ın 3 maçlık galibiyet serisine son veren Marsilya puanını 6'ya çıkardı.
Newcastle United ise haftayı 9 puanla kapattı.