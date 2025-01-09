Proje kapsamında DAÜ İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar, DAÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dönem projesi kapsamında öğrenciler, Gazimağusa şehri için önemli olan 10 yapıyı kendi tasarımlarıyla öne çıkararak, iki ve üç boyutlu silüetler oluşturdu. Çalışmaların odak noktasında, şehrin tarihi dokusunu yansıtan Lala Mustafa Paşa Camii, Venedik Sarayı, Kara Kapısı, Othello Kalesi, sur duvarları ve meydandaki tarihi cümbez ağacı yer aldı. Proje sonucu ortaya çıkan 70 farklı eser, Gazimağusa'nın tarihi zenginliğini ön plana çıkardı.

Sergiye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, GMB Proje Sorumlusu Yüksek Mimar Ali Sarıyel ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkanı Prof. Dr. Uğur U. Dağlı ile MAKEMÜD Üyesi Hasan Atlı katıldı.