Koşular, Lefke Kaymakamlığı binası önünde düzenlenen törenle başladı.
Koşulara, Lefke İstiklâl İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden kız ve erkek öğrenciler katıldı.
Organizasyon kapsamında yarışlar, minik kızlar (800 m), minik erkekler (1000 m), yıldız kızlar (1000 m), yıldız erkekler (1500 m), genç kızlar (1500 m), genç erkekler (3000 m) olmak üzere toplam 6 farklı kategoride düzenlendi.
Yarışlar sonunda dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre sonuçlar şu şekilde:
Ferdi sıralama
(800 m) Minik Kızlar: 1) Aynur Yoldaşlar, 2) Gülay Çadır, 3) Duru Büyükkara
(1000 m) Minik Erkekler: 1) Ayaz Sevindi, 2) Ersoy Volkan, 3) Serkan Sarı
(1500 m) Yıldız Kızlar: 1) Melek Çakıl, 2) Hülya Ayrancıoğlu, 3) Yaren Bahar Alşan
(2000 m) Yıldız Erkekler: 1) Emir Eryılmaz, 2) Emir Mabıtasan, 3) Önder Çetin
(2000 m) Genç Kızlar: 1) Tanem Ayrancıoğlu, 2) Selen Kireçci, 3) Nazime Şanlı
(3000 m) Genç Erkekler: 1) Sorin Zeybek, 2) Azat Köse, 3) Efe Öz
Takım sıralaması
Minik Kızlar: 1) Lefke İstiklal İlkokulu, 2) Doğancı İlkokulu
Minik Erkekler: 1) Yedidalga İlkokulu, 2) Lefke İstiklal İlkokulu, 3) Doğancı İlkokulu
Yıldız Kızlar: 1) Lefke Gazi Lisesi
Yıldız Erkekler: 1) Lefke Gazi Lisesi
Genç Kızlar: 1) Lefke Gazi Lisesi
Genç Erkekler: 1) Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, 2) Lefke Gazi Lisesi