Sağlık Bakanlığı, lot numarası "LKWT 2991” olan Chivas Regal viskinin KKTC dahil tüm ülkelerde piyasadan geri çekilmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlık ürünün “Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol ve Hacmen Alkol Düşüklüğü” nedeniyle piyasadan geri çekilmeye başlandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yazılı açıklamasında, 11 Kasım'da TC Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinin (https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd) sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde lot numarası "LKWT 2991" olan Chivas Regal viski çeşitlerinde “Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol ve Hacmen Alkol Düşüklüğü” tespit edildiğinin kamuoyuna bildirildiği belirtildi.

Bu tespit nedeniyle viskinin dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Geri çağırma kapsamında olan ürünün lot numarası LKWT2991’dir.

Ürün KKTC’ye de ithal edilmiş olup, piyasaya arz edilmiştir. TSHD olarak ilgili firmalar bilgilendirilmiş, ithalatçı firmalar tarafından piyasadan geri çekme işlemleri başlatılmıştır. Söz konusu ürünü hali hazırda satın almış olan tüketicilerin, ürünü tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.”