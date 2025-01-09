12 metreye kadar büyüyen alevler, 160 kilometre hıza varan kuvvetli rüzgarlar ve yoğun duman bulutları altında en az beş kişinin öldüğü ve 100 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Alevlerin binden fazla binayı da yok ettiği açıklandı. Ayrıca 13 bin evin daha yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylendi.

Bölgede yüzbinlerce kişi elektriksiz kalmış durumda. Diğer yandan bölgede su kesintileri de yaşanıyor. Bu da söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde itfaiyenin bu nedenle yangına müdahale edemediği açıklandı. İtfaiyeyi olumsuz etkileyen bir başka durum ise yollardaki arabalar. Birçok araba buldozerlerle yoldan çekildi.

İtfaiye yetkilileri, kapasitelerinin sınırına ulaştıklarını duyurdu.

Kentin yerel yöneticilerinden Kathryn Barger, durumun vehametini anlatırken yangının "yüzde 0" kontrol altında olduğunu söyledi.

Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson, en korkunç geceyi geçirdiklerini söyledi.

Yangının Los Angeles tarihindeki “en yıkıcı” yangınlardan birisi olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre ise yangının en kötü aşaması hala görülmedi.

Beyaz Saray bölgeye ek uçak ve itfaiye ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

-AccuWeather: Maddi zarar milyarlarca doları bulabilir

ABD merkezli hava durumu servisi AccuWeather Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarının yol açtığı zarar ve ekonomik kayıpların 52 ila 57 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Şirket, yakında bu tahminle ilgili bir rapor yayınlayacak.

-Bölgede yangınlar çoğalabilir

Los Angeles’ın 50 kilometre kuzeyindeki Pasadena’da da yangın var. Burada dağlık bölgelerde çıkan yangın 80 hektarlık alanı küle çevirdi.

Başka bir yangın da yine yakın bölgede Sylmar’da çıktı. Yetkililer bölgede başka yangınların da çıkabileceği uyarısını yaptı.