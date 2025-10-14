Haravgi gazetesi, Limasol’da sahil şeridinde yer alan bir otelin cam giriş kapısına içi boya dolu cam şişeler atıldığını yazdı.

Gazete, saldırıyı ilk tespitlere göre dört kişinin gerçekleştirdiğini belirtirken Rum polisinin şahısların kimliklerini tespit etme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise, yine Limasol’da 38 yaşındaki bir şahsa ait aracın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek kundaklandığını yazdı.

Yangının araç sahibi tarafından söndürüldüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.