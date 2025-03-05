Bölgede etkili olan ve zaman zaman 7 bofor hızına ulaşan rüzgar, Limasol’da hasara neden oldu.

SigmaLive, Limasol’da sabah saatleri itibarıyla etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden bir ağaç kökünden sökülerek bir aracın üzerine düştü, aracın arka tarafında hasara neden oldu.

-Toz hayatını zorlaştırıyor

Güçlü rüzgarın Ürdün ve Suudi Arabistan’dan taşıdığı toz da hayatı zorlaştırıyor. Atmosferdeki toz yoğunluğunun yüksek seviyelerde bulunduğu ve Güney Kıbrıs’ın bazı kentlerinin turuncuya, bazılarının da sarıya boyandığı bildirildi.

Sabah saat 09.00’da yapılan ölçümlerde Lefkoşa’nın Rum kesimindeki toz miktarı 99,3 mg/m3, Limasol’da 100,5 mg/m3, Larnaka’da 105,5 mg/m3 ve Baf’ta 108,6 mg/m3 ölçüldü.