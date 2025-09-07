Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, bu sabah saat 01.02’de Limasol açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, depremin Akıncılar Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 53 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeği’ne göre ML: 4.1 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.59 kuzey ve 33.18 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol açıklarında denizde olduğu saptanmıştır." denildi.