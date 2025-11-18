Fileleftheros gazetesi “Beklentilerin Çıtasını Çok Düşürüyor” başlıklı haberinde, Türk tarafının Cumhurbaşkanı Erhürman aracılığıyla, görüşmeyle ilgili beklentilerin çıtasını düşürmek konusunda hızlı davrandığını öne sürdü.

Haberde bu hamlenin, Erhürman’ın görüşmeye birbirlerini tanımaları ve görüşlerini ortaya koymak için gideceğini gösterdiği, Rum kesiminin ise Kıbrıs sorunundaki sürecin 2017 yılında kaldığı noktadan ilerlemesine hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Haberde görüşmenin gerçekleştirileceği tarih ve saatin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaptığı açıklamada, görüşmeyle ilgili beklentilerin çıtasını düşürmeye özen gösterdiği ve bunun sadece bir tanışma görüşmesi olacağına işaret ettiği de ileri sürüldü.

- Letimbiotis

Gazeteye göre Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeye, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının belirlediği çerçeve ile AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm bulunması için, özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı noktadan yeniden başlaması çerçevesinde aynı yapıcı tutum ve samimi siyasi iradeyle gideceğini söyledi.

RİK’e yaptığı açıklamada Rum kesiminin Kıbrıs Türk liderinin tezlerini duymayı istediğini de söyleyen Letimbiotis, Rum hükümetinin Kıbrıs Türk liderliğiyle yapılacak yoğun görüşmeler aracılığıyla Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasını istediğini söyledi.

Letimbiotis görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için öze odaklı olması gerektiğini de ekledi.

- Menelau

Gazeteye göre Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ise açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişimin, bir çıkış yolu olabileceği beklentisiyle, daha elle tutulur bir çabaya olanak tanıyan farklı bir ortam yarattığını savundu.

Menelau açıklamasında, bunun da ötesinde niyetlerin, ileriki zaman diliminde gerçekleştirilecek görüşme ve tartışmalarla pratikte değerlendirileceğini de ifade etti.

RİK’e konuşan Menelau, kamuoyundaki bazı açıklamalardan Türk politikasının bazı parametrelerinin muhafaza edildiği hissiyatı verildiğini, diğer bazı açıklamalarda ise birtakım farklılaşmalar olduğu izlenimi yaratıldığını öne sürdü.

Gerçekten neyin geçerli olduğunun ilerdeki zaman diliminde ortaya çıkacağını ifade eden Menelau, buna paralel olarak Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması hedefi mümkün hale gelene kadar, kararlı bir şekilde çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Sorununda Niyet Testi” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında perşembe günü gerçekleştirilecek ilk görüşmeyle ilgili bir habere yer verdi.

Bunun aslında resmi bir tanışma görüşmesi olduğunu, esasında ise sekiz yıllık durgunluğun ardından ilk gerçek niyet testinden ibaret olacağını savunan gazete, kısıtlı beklentilerin olduğu bir dönemde ilk hedefin aşamalı bile olsa müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin zemin olup olmadığı veya Kıbrıs sorununun durgunluk yörüngesinde kalıp kalmayacağının ortaya çıkması olduğunun açık olduğuna işaret etti.

Habere göre Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ise dün “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, liderlerin perşembe günü yapacağı görüşmeyi, diğer tarafın BM Genel Sekreteriyle yapılacak bir sonraki genişletilmiş görüşme ışığında nasıl pozisyon aldığını gösterecek bir “değerlendirme anı” olarak tanımladı.

Buna paralel olarak herhangi bir zaman takvimi benimsemekten kaçınan ve bunu geçmişte verimli bir şekilde çalışmayan “oldukça hassas bir mesele” olarak da tanımlayan Menelau, bunun yerine üzerinde mutabık kalınan çerçeve içerisinde ve Crans Montana’daki kazanımların korunmasıyla, kademeli ilerleme ve ileriye doğru adımlar atılması gerekliliği üzerinde durdu.

Gazete, İstanbul’da görev yapan Kıbrıslı Rum gazeteci Anna Andreu’nun yayımladığı ve “Kıbrıs Türk kaynakları” tarafından aktarılan bilgilere göre ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması veya federal zeminin terk edilmesi koşulunu ortaya koymadan, sürecin yeniden başlama ihtimaline karşın olumlu olduğunu iddia etti.

Gazete “aynı kaynakların” Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise desantralize federasyon modeli önerdiğini öne sürdü.

Anna Andreu’nun “elindeki bilgilerin” Ankara tarafından bir esneklik payı olduğu, ancak iki tarafın yöntem ve zaman takvimi konusunda uzakta olduklarını belirttiği de aktarıldı.

Politis gazetesi ise habere “Niyetleri ve Hedefleri Yokluyorlar” başlığıyla yer verirken, Kıbrıs sorunundaki tarafların liderler arasında perşembe günü gerçekleştirilecek görüşmeyi gerçekçilik ve olumlu adımlar atılması gereğiyle ele aldıklarını yazdı.

Tarafların beklentilerini çok yükseltmeden, ortamın aşamalı bir şekilde değişmesi için koşullar yaratılabileceğini düşündüklerini de ileten gazete, tarafların perşembe günkü görüşmeyle ilgili ilk tepkilerinde genel olarak ses tonlarını alçak tuttuklarını da ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuyla ilgili açıklamasına “Erhürman: Hristodulidis’le Yaklaşan Toplantıdan Düşük Beklentiler- Liderler Güven Ortamı Yaratsın ve Anlaşmazlık Yaratan Açıklamalardan Kaçınsın” başlıklarıyla yer verdi.