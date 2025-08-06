Ülkenin en gözde otel ve eğlence merkezlerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar’ı ağırladı.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Ebru Yaşar, sahne performansıyla adeta mest etti.
Les Ambassadeurs’un seçkin atmosferi ile Ebru Yaşar’ın etkileyici sahne duruşu birleşince, müzikle dolu bu özel gece hafızalara kazındı.
Göz kamaştıran sahne enerjisi, dillerden düşmeyen şarkıları ve güçlü sesiyle konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Yaşar, konser boyunca coşku dolu anlara imza attı.
Foto: Ahmet İKİDERELİ