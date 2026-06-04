Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa'daki bazı bölgelerde yarın öğleden sonra bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hattındaki çalışma nedeniyle yarın 16.00 ile 17.00 arasında kesinti olacak bölgeler şöyle: