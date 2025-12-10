Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Gönyeli başta olmak üzere bazı bölgelerde taşkınlar yaşanırken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki son duruma ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde yağışın etkisini artırdığını belirten Harmancı, buna karşın Kanlıköy Göleti ve Gönyeli Barajı’ndan gelen suyun miktarında düşüş yaşandığını söyledi. Harmancı, Lefkoşa’da yaşanan en büyük sorunun, Kanlıköy ve Gönyeli’den gelen su miktarı olduğunu vurguladı.

- “Dere yatakları şu an için yükü kaldırabiliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Harmancı, mevcut yağışın dere kapasitesi tarafından şu an için karşılanabildiğini, ancak Dut Deresi gibi bazı noktalarda yeniden taşma yaşandığına dair bilgiler bulunduğunu belirterek, yukarı havzalardan gelecek su miktarının net olarak öngörülemediğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Dün akşam en ciddi problemlerin Şehit Daniş Tunalıgil Sokak, Armakon Sitesi ve Levent Villaları bölgesinde yaşandığını belirten Harmancı, birkaç evin içine küçük miktarda su girdiğini ancak belediye ekiplerinin müdahalesiyle suyun tahliye edildiğini söyledi.

- “Lefkoşa’da şu an kapalı yol yok; vatandaşlarımızdan tedbirli davranmasını ve uyarıları takip etmelerini istiyoruz”

Lefkoşa’da an itibarıyla kapalı yol olmadığını söyleyen Harmancı, su seviyesinin yeniden yükselmesi durumunda benzer sorunların yaşanabileceğine işaret ederek, vatandaşların tedbirli davranmasını ve yapılacak uyarıları takip etmesini istediklerini söyledi.

Ekiplerin sahada dönüşümlü olarak görev yaptığını da dile getiren Harmancı, Yavuz Gonnolu Sokak’ın özellikle dere seviyesinin yükseldiği anlarda taşkın riski taşıdığını, bu nedenle yolun dün gün içinde birkaç kez açılıp kapatıldığını aktardı.

Esas sorunun Levent Koleji önünde ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, hastane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasında yaşandığını ifade eden Harmancı, söz konusu noktada yol kotunun derenin altında kalması nedeniyle drenaj sisteminden geri tepme oluştuğunu kaydetti.

- “Yağışın durmasıyla birlikte temizlik çalışmaları başlayacak”

Yağışın durmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başlanacağını ifade eden Harmancı, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nin yeniden ulaşıma açıldığını, ancak bölgede yoğun temizlik ihtiyacının sürdüğünü ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

- “Devlet Hastanesi için şu an tehdit bulunmuyor”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Harmancı, Gönyeli Barajı’ndan gelen su seviyesinin düşmesi nedeniyle Devlet Hastanesi için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti. Harmancı, yağışların yeniden artması ve barajın dolması halinde risk oluşabileceğini, ancak mevcut durumda bir sıkıntı görülmediğini söyledi.

Diğer bölgelerde de ciddi bir sorun bulunmadığını kaydeden Harmancı, toprağın ve altyapının suya doymuş durumda olduğunu, kanalizasyon sistemine de ciddi miktarda sel suyu girdiğini, bu nedenle yer yer anlık sorunlar yaşanabileceğini belirtti.