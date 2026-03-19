Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla; anlayış, saygı ve barış çağrısı yaptı.

Bakan Arıklı Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Ramazan'ın manevi ikliminde güçlenen dayanışma ruhunun bayramla birlikte daha da pekiştiğini belirtti.

“Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güç kazandığı müstesna zamanlardır” diyen Arıklı, barış ve huzur çağrısında bulundu.

Arıklı, “İçinden geçtiğimiz bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, karşılıklı anlayış, saygı ve barış içinde bir arada yaşama iradesidir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, ortak değerler etrafında kenetlenmeliyiz” dedi.

Tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Arıklı mesajında, “Bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Arıklı, bayram süresince güvenli ve rahat seyahat için gerekli tüm tedbirlerin alındığını de söyledi.