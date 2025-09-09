Alithia gazetesinde yer alan habere göre, sözkonusu eve, boş bir arazi içerisinde Pile’de dört aracın kundaklanması ve cinayet girişiminde kullanıldığı tespit edilen bir araç bulunmasıyla başlatılan soruşturma neticesinde ulaşıldı.

Gazete polisin, bahse konu evin, cinayet girişimi ve kundaklama olayıyla tutuklu 5 kişiyle alakalı olduğuna inandığını da yazdı.