Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde misafir olarak kaldığı evde aniden rahatsızlanan Meryem Yanık (K-75), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanık’ın ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, Gazimağusa’da, dün gece, Durmuş Ali Çakıroğlu (E-56) evinde ölü olarak bulundu. Çakıroğlu'nun görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenesinde, herhangi darp veya cebir izine rastlanmadı. Çakıroğlu’nun ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.