Polis basın bültenine göre, 154 mlg alkollü içki tesiri altında olan Akın Bulat (E-41) yönetimindeki JP 002 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamete doğru 58 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Maryam Mahboubi Barzelıghı (K-30) yönetimindeki FV 917 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan JP 002 plakalı araç sürücüsü Akın Bulat tutuklanırken, FV 917 plakalı araç sürücüsü Maryam Mahboubi Barzelıghı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.