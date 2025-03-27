Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatılırken, kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 113 miligram alkollü olduğu saptanan Orhan Kedi (E-22), yönetimindeki JP 855 plakalı araçla seyrettiği sırada Halkbank Çemberi’nde direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.