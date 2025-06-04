Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi iş birliğiyle organize edilen festival pazar sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek. Festivalin bu yılki açılışı Lefke Türk Spor Kulübü sporcuları tarafından yapılacak. Ücretsiz çocuk etkinliklerinin, doğa yürüyüşlerinin, konserlerin olacağı festivalde, kültürel sunumlar, kitap tanıtımları ve “En Güzel Ceviz Macunu” yarışması yapılacak.

Lefke'nin ana ürünlerinden cevizin tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Lefke Ceviz Festivali kapsamında paluze ve gullirikya yapımı, sele sepet örücülüğü, iskemle bağlama, ahşap işi, kalbur, elek ve dağarcık yapımı da olacak.

Öte yandan festivalde el işi, resim ve fotoğraf sergiler de açılacak.

Ziyaretçiler, “Lefke Belediyesi El Emeği Göz Nuru” el işi sergisi, Nesrin Ani’nin resim sergisi, Dr. Kenan Arifoğlu’nun “Klasik Bisikletler” sergisi, Mustafa Şenal’ın “Karma” fotoğraf sergisi ve Lefke Gazi Lisesi sergisini ziyaret edebilecek.