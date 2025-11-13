Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yaptığı açıklamada, ülkede hissedilen iki deprem sonrasında, var olan endişelerin daha da arttığına işaret ederek, deprem riski olmayan binalarda eğitimin önemine vurgu yaptı.

Depremin ardından, Lefke Gazi Lisesi, kamuoyu gündemine yeniden geldiği belirtilen açıklamada, “Lefke sivil toplum örgütleri olarak bizim kırmızı çizgimiz, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, çalışanların güvenli bir ortamda eğitim almalarıdır” ifadelerine yer verildi.

-“Güvenli ortam sağlanması hayati bir önemde”

Açıklamada, Lefke Gazi Lisesi ile alakalı belirsizliğin zaman kaybına yol açtığı belirtilerek, okulun yüzde yüz konteyner sınıflara dönüşmesi ve bunun ne zaman ortadan kalkacağının belirsizliğe bırakılması eleştirildi.

Lefke Gazi Lisesinde eğitim hayatına devam eden 420 öğrenciye, öğretmen ve çalışanlara güvenli bir ortam sağlanmasının “hayati önem taşıdığı” belirtilen açıklamada, “Geçmişte olduğu gibi bugün de, öğrencilerimizin deprem riski olmayan binalarda eğitim hakkını savunuyoruz. Çağdaş ve güvenli ortamda eğitim almak en temel insan haklarından biridir.” denildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nun sivil toplum örgütlerini suçladığı açıklamanın “gerçeği yansıtmadığı” ifade edildi.

-“Deprem güvenlik sertifikalı bina ve yeni sınıflar, zaman kaybetmeden planlanmalı”

Deprem güvenlik sertifikalı bina ve yeni sınıfların, zaman kaybetmeden planlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi Koleji gelişim alanı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede, 2026 bütçesine gireceği ve Ocak ayında ihale sürecinin başlayacağı sözünü aldık. Bu konunun takipçisi olacağız.” ifadelerine yer verildi.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Lefke Gazi Lisesi ile ilgili kararına değinilen açıklamada, “kararı, bizler aldırtmadık” denilerek, mimari anlamda değeri bulunan bina ile ilgili kararı uzman kişilerin vermesi, bilimsel raporların rehber olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, zaman kaybedilmeden adım atılması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Tartışmalarla zaman kaybetmek yerine, okulun mevcut alanına yeni çağdaş ve donanımlı binaların yapılması gerektiğini yıllardır savunuyoruz. Lefke Gazi Lisesi’nin bir dakika kaybedecek zamanı kalmamıştır. Tüm güçler birleştirilerek, okulumuz ile ilgili gereken tüm adımların atılması için çalışmaya devam edeceğiz. Zaman tüm bölgenin birlikte hareket etmesi ve sonuca ulaşması zamanıdır.”

Açıklamada, yetkililer, eğitimin konteyner sınıflarda devam ettiği Lefke İstiklal İlkokulu ve tüm okullarda, sorunların çözülmesi ve güvenli bir ortam sağlanması adına göreve davet edildi.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“Lefke Vakfı, Lefke Turizm Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Lefke Kadınlar Konseyi, Lefke Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Lefke Cittaslow Üretici Kadın İnsiyatifi, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Doğa Sporları Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği”