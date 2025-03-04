Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı iş birliği ile Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü yapılacak. Kayıtlar ise 12 Mart Çarşamba gününe kadar Din İşleri Başkanlığı bölge temsilciliklerinden yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı Bölge Temsilcilikleri iletişim numaraları şöyle:

Lefkoşa Temsilciliği 05488424002, Gazimağusa Temsilciliği 05488424004, Girne Temsilciliği 05488424010, İskele Temsilciliği 05488424001, Güzelyurt Temsilciliği 05488419492, Lefke Temsilciliği 05488254000.