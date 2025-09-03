Gazimağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel bünyesinde hizmet veren, kebap ve meze çeşitleriyle ün kazanan Kumm Restaurant, muhabbet ve eğlenceyi bir arada yaşatmaya devam ediyor.

Kumm Restaurant, özellikle Çarşamba geceleri düzenlenen fasıl geceleriyle konuklarına keyifli anlar yaşatıyor.

Çarşamba gecesi sahne alan Recep Umut Bayırlı ve Makamı Şahane ekibi, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla misafirlere dopdolu ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Adanın dört bir yanından akşamcıları ağırlayan Kumm, nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleri ve güler yüzlü personeliyle herkesten tam not almayı başarıyor.