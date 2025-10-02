Halk, kültürel etkinliklere katılmaya, adanın mirasını yansıtan anıtları keşfetmeye ve Kıbrıs’ın zengin tarihini deneyimlemeye davet ediliyor.

Girişim kapsamında, normalde hafta sonları kapalı olan alanlar da ziyaret edilebilecek. Tamassos, İdalyon, Kition ve Kalavasos-Tenta arkeolojik sit alanlarının yanı sıra Pyrga’daki Ayia Katerini Kraliyet Şapeli de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Ziyaretçiler, benzersiz arkeolojik alanları keşfetmenin yanı sıra, adanın tarihi ve kültürünü daha yakından tanıyacak ve çeşitli sitelerde kurulan yeni dijital rehberleri deneyimleyebilecek.

Avrupa Miras Günleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ortak programı olup Avrupa Kültür Sözleşmesi’ni imzalayan 48 ülkeyi kapsıyor. Program, halkın normalde erişemediği binaları, anıtları ve sit alanlarını gezmesine imkân tanırken, mimari ve çevresel mirasın korunmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Güney Kıbrıs, 1995 yılından bu yana, Şehir Planlama Dairesi tarafından koordine edilen çeşitli etkinliklerle programa katılıyor. Ancak bu yıl, Kültür Bakan Yardımcısı’nın aldığı kararla, Antikalar Dairesi’nin de doğrudan bu vesileyle bazı kültürel miras alanları ve anıtları açmasıyla bir ilk yaşanıyor.