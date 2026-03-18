Daire, 2026 yılına yönelik olarak “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında toplam 1 milyon 800 bin TL tutarında mali yardım sağlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre dernekler, 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili iki proje ile başvuru yapabilecek.

Sunulacak projelerden yalnızca bir tanesinin yurt dışına yönelik olabileceği bildirildi. Tüzük kuralları uyarınca bir derneğe yapılabilecek en yüksek katkı miktarı 180 bin TL, bir projeye yapılabilecek en yüksek katkı miktarı ise 144 bin TL olarak açıklandı.

Kültür Dairesi’nde 4-15 Mayıs tarihleri arasında randevu usulüyle alınacak müracaatlar; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında, Perşembe günleri ise 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında kabul edilecek. Açıklamada, geçmiş projeleri ile ilgili işlemlerini tamamlamayan derneklerin başvuruda bulunamayacağı ve başvuru sürecinde geçmiş dönemlere ait eksik evrakların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Tüzük kapsamında, ilk tescil tarihinden itibaren iki yılını doldurmuş ve faal olan dernekler başvurabilecek. Mali yardımlar, dernekler tarafından 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler için yapılacak.

Sunulacak bir projenin toplam maliyeti en fazla 360 bin TL, katkı miktarı ise en fazla 144 bin TL olacak.

Başvuru ile ilgili olarak Başvuru Rehberi 2026, Başvuru Formu 2026 ve Proje Kabul Formu 2026, Kültür Dairesi’nin web sayfasında yayımlanacak. Açıklamada, başvuru evraklarının 2026 yılı için güncellendiği belirtilerek, güncel formlar üzerinden yapılmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı.

Katılım koşulları, beyan edilmesi gereken evraklar ve materyal listesi ile değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgiler, Başvuru Rehberi 2026, Başvuru Formu 2026 ve Proje Kabul Formu 2026 dokümanlarında yer almakta olup, dokümanlar Kültür Dairesi’nin kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden, “Duyurular” başlığı altında indirilebilecek ve başvurular bilgisayar ortamında doldurulacak.

Başvurular, Tüzük çerçevesinde Kültür Dairesi Müdürü başkanlığında, 12 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yaymayı, özüne sadık kalarak geliştirmeyi ve belgelemeyi amaçlayan projeleri ile üretime yönelik geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ve kültürel/ sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini hedefliyor.