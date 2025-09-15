Maviş, eğitimin ancak bilimsel yaklaşımla, diyalog ve iş birliğiyle ileriye taşınabileceğini söyledi.

Eğitim yılının ilk ders zilinin çalması ardından KTÖS, "Sorunları" yerinde görmek amacıyla Karakol, Şehit Yalçın, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokullarını ziyaret etti.

Lefkoşa'daki Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu önünde açıklama yapan Maviş, okulların 252 konteyner sınıfla açıldığını, 21 noktada inşaatların sürdüğünü ve bu çalışmaların bir ile dört ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Maviş ayrıca, 21 okulda toplam 25 öğretmen eksikliği bulunduğunu ileri sürdü.

Ziyaretlerde bazı okullarda güvenlik zafiyetleri ve çeşitli sorunlar tespit ettiklerini belirten Maviş, bu bulguları fotoğraflarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile paylaşacaklarını ifade etti.

- “Eksiklikler normalleştiriliyor”

Eğitimin yalnızca bina yapmak ya da öğretmen görevlendirmekle sınırlı olmadığını, esas olanın çocuklara çağdaş, modern ve doğa dostu eğitim ortamları sunmak olduğunu belirten Maviş, okullarda yaşanan altyapı ile öğretmen eksikliklerinin artık normalleştirildiğini savundu.

Maviş şöyle devam etti:

“Ülkemizde öğretmen açığı, derslik yetersizliği ve devam eden inşaat çalışmaları olağanmış gibi karşılanıyor. Oysa bizim konuşmamız gereken; çağdaş projelerle çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlayabileceğimiz, onların becerilerini geliştirecek ortamları nasıl kurabileceğimizdir.”

Maviş, çalışmaların sürdüğü okullar arasında, Yeşilyurt, Haspolat, Ulukışla, Cihangir/Düzova, Mustafa Kemal (Yıldırım), Dörtyol, Alaniçi, Çayırova, Şehit Hüseyin Akil, Şehit Zeki Salih, Tuzla Şehit Özdemir, Çamlıbel Aysun, Gaziköy Anaokulu, Gelibolu, Alasya, Karakol, Şehit Mehmet Eray, Dikmen, Necati Taşkın ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nun bulunduğunu; Arabahmet İlkokulu ile Lefke İstiklal İlkokulu’nun beklemede olduğunu; Akıncılar, Canbulat, Erdal Abit ve Kalkanlı Anaokulu’nun ise boşaltıldığını aktardı.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu binasının iki buçuk yıl önce boşaltıldığını, yaz aylarında yıkıldığını ancak yerine yenisinin hâlâ yapılmadığını kaydeden Maviş, oyun alanına konteynerlerin kurulduğunu savundu.

Şehit Yalçın İlkokulu’nda kamuoyu baskısıyla eksikliklerin kısa sürede giderildiğini söyleyen Maviş, “Madem ki Eğitim Bakanlığı 48 saat içinde 56 personeli gece gündüz çalıştırarak bir okulu hazır hale getirebiliyor, aynı fedakârlığı diğer 21 okul için de bekliyoruz” dedi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın mevcut tablo için öğrencilerden özür dilemesi gerektiğini de savunarak, “Okullarımızı konteynerlerle açmak başarı değil, çocukların geleceğini riske atmaktır. 252 konteynerde eğitim gören öğrenciler, toplam öğrenci nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu çocuklar eşit olmayan ve verimsiz koşullarda eğitim görmeye mahkûm edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

- “Sorunlar ancak bilimsel yaklaşım, diyalog ve iş birliğiyle çözülebilir”

Eğitimin bir bilim olduğunu; sorunların ancak bilimsel yaklaşım, diyalog ve iş birliğiyle çözülebileceğini söyleyen Maviş,birçok öğrencinin "Şantiye ortamında veya yetersiz koşullarda" eğitim yılına başladığını ileri sürdü.

Ailelerin ekonomik sıkıntılar içinde barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını öncelik haline getirdiğini savunan Maviş, dezavantajlı gruplardaki çocuklara devletin doğrudan destek sağlaması gerektiğini öne sürdü.

- “Eşit koşullar için mücadele sürecek”

“Çocuklarımızın eşit, güvenli ve çağdaş koşullarda eğitim görmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Maviş, “Bakanlığa mesajımız nettir: Kaostan değil, iş birliği ve diyalogdan beslenmeliyiz. Ders zili tüm çocuklarımız için eşit koşullarda çalana kadar bu mücadele devam edecektir” ifadelerini kullandı.