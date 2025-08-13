Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), gerekli düzenleme yapılarak eğitimin seçim yasakları dışında tutulmasını ve atamaların zamanında yapılmasını talep etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, yapılan nakillerin ve ihtiyaç çalışmalarının "şeffaflıktan uzak olduğunu ve hak gaspları içerdiğini" savunarak, “Nakil hakkı gasp edilen üyelerimiz için hukuki mücadele başlatıldı." dedi

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun defalarca uyarmalarına, eylem yapmalarına ve avukat tarafından ihbarname gönderilmesine rağmen "haksız ve adaletsiz nakiller" yaptığını iddia eden Selma Eylem, komisyonun şimdi de atamaların seçim yasaklarına takılacağını ilan ettiğini kaydetti.

Eylem şöyle devam etti:

“İhtiyaçlar hâlâ daha açıklanmazken, münhal ilan edilmeyen 12 branş nedeniyle atanamayacak öğretmenler dururken, yapılan sınav soruları şeffaf bir şekilde yayınlanmazken, sınav geçerlilik-güvenilirliği zan altındayken eğitimi, okulları, atanma bekleyen öğretmenlerimizi göz ardı eden, kaosa oynayan bu yaklaşım komisyonun hükümetin politikalarını aklayan bir kurum haline geldiğinin en temel göstergesidir."

Hükümete ve komisyona çağrıda bulunan Eylem, "Eğitimde, okullarda yaşanan, yaşanmakta olan sıkıntıları torpille, seçim yatırımı haksız görevlendirmelerle doldurma planınızdan vazgeçin. Gerekli düzenlemeyi yaparak eğitimi seçim yasakları dışında tutarak atamaları zamanında yapın. Eğitimi ve okulları siyasete daha fazla alet etmekten vazgeçin.” ifadelerini kullandı.