Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Disiplin Tüzüğü” olarak bilinen Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumlan İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’ne karşı Lefkoşa’da Atatürk Meslek Lisesi’nde uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

Saat 7.55'de başlayan grev 13.05'e kadar uygulanacak.

Eylemde, “İrademize sahip çıkıyoruz. Dayatmalara, yoksullaştırmaya, gericiliğe geçit yok”, “Kız çocuklarını istismar eden siyasal İslam’a izin vermeyeceğiz” yazılı pankartları açıldı; “Kıbrıs laiktir, laik kalacak”, “Geçit yok”, “Etişir”, “Tayfaldık” yazılı dövizler taşındı.

Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Atatürk Meslek Lisesi’nde yaptığı açıklamada, iki okulda "Disiplin Tüzüğü dayatmasının" ve öğretmenlerin mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Eğitimde gericileştirmeye karşı olduklarını kaydeden Eylem, KKTC'de bu yönde adımlar atıldığını savundu ve “Bu bir toplum mühendisliğidir.” dedi.

Türkiye’de uygulanan eğitim politikaları ve sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan, "toplumu cinsiyet temelinde bölmenin hedeflendiğini" her adıma karşı olduklarını kaydeden Eylem, "Yerel kitapların Türkiye’ye götürülerek değiştirildiğini" ileri sürdü.

Eylem, öğretmenlerin kendi hakları için değil; çocuklar, eğitim ve toplum için mücadele ettiğini vurguladı.

“Bu mesele toplumsal bir meseledir.” diyen Eylem, toplumdaki laik eğitim hassasiyetine ve öğretmelerin mücadele etme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de muhalefeti “evcilleşmiş muhalefete çevirmek” isteyenlerin yaptığı ilk şeyin öğretmenlere saldırmak olduğunu iddia etti.

"Bugün okullarda Disiplin Tüzüğü ile yaratıldığını" savunduğu sorunun sorumlusunun Eğitim Bakanı ile Daire Müdürü olduğunu ileri süren Gökçebel, laiklik ve demokrasinin öneminin altını çizdi.

“Öğretmenlerin aydın, ilerici ve Atatürkçü tavrına rağmen bunu yapanlar öğretmenlerin bunu kabul etmeyeceğini biliyordu.” diyen Gökçebel, Bakanlığı çocukların eğitim hakkını çalmakla itham etti. Gökçebel, “Bu tüzüğü değiştiren anlayış bize çocukların eğitim hakkını çalmış muamelesi yapamaz.” diye konuştu.

Toplumdan öğretmenlere sahip çıkmasını isteyen Gökçebel, yaratıldığını savunduğu gerici ortamı aydınlık yüzleriyle dağıtmak için mücadele ettiklerini kaydetti.