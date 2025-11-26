KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Bankacılık Yasası'na uygun mevzuat çıkarılmadan yapılan terfi, tayin, görevlendirme ve vekaletin fırsat eşitliği ile adalet duygusuna zarar verdiğini belirtti.

Basın açıklamasında, “KKTC Merkez Bankası Göreve, Keyfi ve Siyasi Kararları Engelle” yazılı pankart açıldı.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Bengihan konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarına hükümetteki siyasi partilerin temsilciler atadığını söyleyerek, amaçlarının, parti temsilcilerinin alacağı kararların mevzuatlara uygun olması yönünde çağrı yapmak olduğunu kaydetti.

Değişen ve gelişen bankacılık sistemine ayak uydurmak için bankanın organizasyon şeması ve mevzuatlarının güncellenmesi ve sınav yönetmeliğinin çıkarılması yönünde uzlaşıya vardıklarını dile getiren Bengihan, rekabet edebilirlik açısından da nitelikli, liyakatli, işin ehli insanların yönetici kadrolarına getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Kooperatiflerin kurumlarını nasıl batırdıklarını gördük” diyen Bengihan, kooperatiflerin zor günlerden geçtiğini savundu. Kooperatifler, Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankası’ndaki yönetim kurulu üyelerinin aynı siyasi partilerden olduğunu dile getiren Bengihan, Kalkınma Bankası’nın sınav tüzüğü çıkarmamasını eleştirdi.

Vakıflar Bankası’nın güçlü olduğunu, çalışanların sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden Bengihan, haziran ayında, hazırlanan yönetmelik ve sınav tüzüğünün çalışanların bilgisine ve onayına getirileceğini ancak organizasyon şeması ve sınav tüzüğünde sendikanın gözlemci olmasının kabul edilmediğini söyledi.

-“Organizasyon şemasında müdür sayısı 13, şu an sayı 16’ya çıktı”

“Geçen hafta karar alınarak, belli yerlere müdür vekaleti verildiğini” ifade eden Bengihan, bankanın organizasyon şemasında 13 olan müdür sayısının, 16’ya çıktığını kaydetti. Sorunun şahıslar olmadığını belirten Bengihan, sınav tüzüğünün olmadığı bir dönemde keyfi ve siyasi vekaletler verildiğini ileri sürdü.

Bengihan, “Neden üç kişi fazla diye sorduk? Emekliye çıkacakmış birileri onların yerine… Ne oldu bir ay bekleyemediniz? Şeker suya mı düştü?” sorusunu sordu.

Tüm ticari bankaları denetleyen Merkez Bankası’nın dahi sınav tüzüğü olduğunu, atamaları sınav yönetmeliğine göre yaptığını dile getiren Bengihan, Vakıflar Bankası’ndaki uygulamanın “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın İç Sistemler ve Uyum Birimine uygun davranılmadığı durumlarda gerekli yaptırımı uygulaması gerektiğini belirten Bengihan, “Eski Sınav Tüzüğü’nü iptal ettiler, yenisini çıkarmadılar, Organizasyon Şemasını yenilemediler, görevlendirme, atama yaptılar” diye konuştu.

10 yıllık Merkez Şube Müdürünün ise Akdoğan’a görevlendirildiğini dile getiren Bengihan, “Onlar görevlendirme diyor ama bu bir sürgündür” dedi. Banka için münhale çıkılacağını söylendiğine de işaret eden Bengihan, “Ortada Sınav Tüzüğü yok, neye göre yapacaksınız?” diye sordu.

Yönetim Kurulu’nun gelen talimatlara uyduğunu iddia eden Bengihan, sendikanın ise "emniyet sübabı" olduğunu söyleyerek, Merkez Bankası’nı göreve çağırdı.

Bankacılık Yasasına uygun davranılmasını ve uygun mevzuatlar çıkarılmasını talep eden Bengihan, “Bunlar çıkarılmadan tayin, terfi, görevlendirme, vekalet verilmemesi gerekir. Bu fırsat eşitliğine ve adalet duygusuna zarar verir” dedi.