Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında doluluk oranları sıralamasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) ikinci sırada yer aldı.

İlk sırayı Lefke Avrupa Üniversitesi’nin aldığı sıralamada KSTU ikinci sırada yer alırken, üniversite yönetimi bu gururu yaşamaktan duyduğu memnuniyeti yaptığı açıklama ile dile getirdi.

KTSU’dan yapılan açıklamada “Bu başarı, bizlere güvenerek tercihlerini KSTU’dan yana kullanan öğrencilerimizin ve onları bize emanet eden kıymetli ailelerin eseridir” denirken, Akademik ve idari kadroların özverili çalışmalarıyla birleşen bu güvenin, KSTU’yu geleceğe daha güçlü taşıyacağı ifade edildi.

“Bugün ulaştığımız bu başarı, sadece bir sıralama sonucu değil, aynı zamanda birlikte büyüyen ve güçlenen bir üniversitenin hikâyesidir” denilen açıklamada, önümüzdeki akademik yılda da hızla gelişmenin devam edeceği vurgulandı.

Yeni başarı hikâyeleri yazmaya ve KKTC’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaya devam edecekleri belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz; Birlikte büyüyor, birlikte güçleniyoruz” denildi.