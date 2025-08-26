Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek Geleneksel Işık Kitabevi Kitap Fuarı yarın başlıyor.

“Barbarlık Çağında Umut Nerede” temasıyla yapılacak ve 11 gün sürecek fuar, geçen yıllardan farklı olarak Işık Kitabevi, BLCKBRD Social ve Samanbahçe’de yapılacak.

Sokakta da çeşitli etkinliklerin olacağı Fuar boyunca Samanbahçe araç park yeri ücretsiz olacak, akşam saatlerinde de Belediye’ye ait park yerleri ücretsiz kullanılabilecek.

Fuar her gün 20.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak, eğitim kitapları hariç tüm kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Program kapsamındaki etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak. Bunun yanında gün içerisinde ülke yazarlarıyla buluşma ve kitap imzalama etkinlikleri organize edilecek; 5 Eylül Cuma günü Türkiye’den Yazar Eyyüp Epekinci ile okurlarla buluşma etkinliği olacak.

- Işık Kitabevi 37. Kitap Fuarı Programı

37. Işık Kitabevi Kitap Fuarı programı şöyle:

“27 Ağustos Çarşamba saat 20.30 – Açılış ve Kokteyl. Müzik: Jazz Trio - Cahit Kutrafalı (Bas Gitar), Kadir Evre (Gitar), Charis İoannou (Tenor Saxophone)

Karikatür ve Şiir Sergisi: “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” (Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

Onur Ödülü ve Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü takdimi

28 Ağustos Perşembe saat 20.30 – Panel: “İklim Krizinin Neresindeyiz?” Konuşmacılar: Feriha Tel (Moderatör), Şerife Gündüz, Mustafa Altunç

29 Ağustos Cuma saat 20.30 – Panel: “Sanat Barbarlığı Yenebilir Mi?” Konuşmacılar: İzel Seylani (Moderatör), Ruhsan İskifoğlu, Fatih Yalıner. Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

30 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: “Barbar Dünyada Nasıl Çocuk Yetiştirilir?” Konuşmacılar: Salih Sarpten (Moderatör), Ziya Tüzel, Davita Günbay, Yasemin Taneri

31 Ağustos Pazar saat 20.30 – Panel: “Değişen Dünya Düzeni, Savaş Suçları ve İnsan Ticareti” Konuşmacılar: Aslı Murat (Moderatör), Deniz Altıok, Sertaç Sonan, Sıla Uluçay

1 Eylül Pazartesi saat 20.30 – Film Gösterimi: “Between Sky and Sea” İsmail Abu Hatab (3 gece. 1-2-3 Eylül)

Barış Şiirleri Dinletisi (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği)

2 Eylül Salı saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer ‘II. Kıbrıs Cumhuriyeti’ Olacaksa?” Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Takis Hatzidimitriu

3 Eylül Çarşamba saat 20.30 – Söyleşi: İnci Aral (Türkiye’den Konuk Yazar), Moderatör Mihrican Aylanç

4 Eylül Perşembe saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi” Konuşmacı: Ali Baturay (Moderatör), Bülent Evre, Sami Özuslu, Mete Hatay

5 Eylül Cuma saat 20.30 – Panel: “Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)” Konuşmacılar: İbrahim Ayberk (Moderatör), Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı, Sait Akşit

6 Eylül Cumartesi Saat 20.30 – Panel: “Barbarlık Çağında Direnmek” Konuşmacı: Canan Onurer (Moderatör), Muazzez Seldağ, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Huri Yontucu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)