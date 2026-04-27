Avrupa bilim dünyası, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen European Biotechnology Congress 2026’dan çıkan dikkat çekici bir başarıyla çalkalanıyor. 24–25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği destekli prestijli organizasyon, Kıbrıslı Türk araştırmacılardan Ergören ve Koyutürk’ün imza attığı önemli bir bilimsel atılıma sahne oldu.

“High-risk human papillomavirus genotypes and vaginal microbiota alterations in women from Northern Cyprus” başlıklı çalışma, kongrede özel kategoride değerlendirilerek “Honorable Mention Certificate” (Onursal Ödül) ile taçlandırıldı.

Bu ödül, yalnızca bilimsel niteliği yüksek çalışmalara verilen seçkin bir başarı göstergesi olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Mahmut Çerkez Ergören liderliğinde, bilim uzmanı Behiç Koyutürk tarafından yürütülen araştırma; yüksek riskli HPV genotipleri ile vajinal mikrobiyota arasındaki kritik ilişkiyi ortaya koyarak servikal kanser gelişiminde risk tanısına yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Çalışma, sunduğu yenilikçi yaklaşım ve potansiyel klinik etkisiyle uluslararası bilim çevrelerinde büyük ilgi gördü. Alanında uzman çok sayıda bilim insanının katıldığı kongrede elde edilen bu ödül, Kıbrıslı Türk araştırmacıların Avrupa bilim sahnesindeki yükselişini güçlü bir şekilde teyit ederken, bilimsel üretimde ulaşılan seviyeyi de gözler önüne serdi. Organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan başta Prof. Dr. Münis Dündar ve Prof. Dr. Svetlana Georgieva olmak üzere tüm kongre komitesine teşekkür edildi. Bu çarpıcı başarı, Kıbrıslı Türk bilim insanlarının uluslararası alanda daha güçlü adımlarla ilerlediğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, gelecekte sağlık alanında çığır açabilecek yeni çalışmaların da habercisi olarak görülüyor.