Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Üstel'e yüklendi. Mecliste seçim tarihiyle ilgili muhalefete hodri meydan çeken Başbakana 60 gün sonra neden seçim kararı almadığını soran Senkul'un açıklaması şöyle oldu;

"7 ay sonra yapılması zaten zorunlu olan seçimi, 2 seçim birlikte 6 ay sonra yapalım diyerek hodri meydan çekti Ünal bey.

Bu nasıl bir hodri meydan ise.

Bu sahte çıkışa, Sıla başkanımız net cevap verdi ve dedi ki:

Genel seçimi 60 gün sonra yapalım.

Başbakandan tısss yok, dut yemiş bülbül misali.

Ne oldu hodri meydan Ünal bey ?

Korkunun ecele faydası yok, o sandık halkın önüne en geç 6 ay içinde gelecek.

Bu noktadan hareketle:

İki seçim beraber de olsa ayrı da olsa, hangi tarihte olursa olsun halkın sandıkta Ünal Üstel Hükümetine bir cevabı olacak, kaçış yok…"