Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde uzun yıllardır Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) içerisinde görev yapan Ramazan Evren, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Evren, yaklaşık 20 yıldır örgüt başkanlığı yaptığını ve belediye başkan adayı olarak partisine hizmet ettiğini belirterek, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen belediye başkan adaylığı seçimlerinin ardından istifa kararı aldığını duyurdu.

Evren açıklamasında, parti içinde demokrasinin zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Kendi içinde demokrasiyi ayaklar altına almış bir zihniyetle bundan sonra aynı çatı altında yürümek bizlere yakışmadığından istifa ettiğimi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL ASIM DA İSTRİFA ETTİ

Öte yandan CTP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayını belirlemek amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ön seçimde eski Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile yarışan Yedikonuk köyü sakinlerinden Yüksel Asım, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Asım, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık otuz yıldır üyesi olduğum Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden istifa ettiğimi belirtirim" dedi.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ön seçimde Cemil Sarıçizmeli ve Yüksel Asım yarışmış, üyelerin tercihi sonucunda Sarıçizmeli aday olarak belirlenmişti.