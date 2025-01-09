Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, sol direksiyonlu araçlara kayıt ve ithal izni verilmesinin korkunç bir girişim olduğunu belirtti.

Yarkıner, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti, artan ölümlü trafik kazalarına karşı harekete geçmeyen hükümete tepki göstererek; “Ülkemizdeki trafik can kayıpları incelendiğinde sağlıklı bir beynin alabileceği karar bu değildir” dedi.

Yarkıner şunları söyledi;

“MMO olarak uyarıyoruz; Bu araçların kaydının ve muayenesi yapılmaması gerekir. Can güvenliği riske atılıyor ve yasaya da aykırı.

Bakanlar Kurulu yetkisini aşmıştır. Araç Kayıt Dairesi’nde kayıtlar yapılmamalı, muayeneler de yapılmamalıdır. Yapılması halinde suça iştirak etmiş olurlar.

İthal izni için belli kurallar var, o kuralları da yok sayarak, sol direksiyon araçları kayıt kararı aldılar, bununla ilgili nasıl bir kamusal yarar gözettiklerini kamuyla paylaşmaları lazım.

“BELİRLİ KİŞİLER İÇİN ALINAN BİR KARAR”

Belli ki torpilli, güçlü insanların alıp getirdiği güçlü arabalardır bunlar. Yoksa buna izin veriyorlarsa herkese versinler o zaman. Ama belirli kişiler için alınan bir karar bu.

Hem trafik güvenliği için büyük risk hem de yasaya ve tüzüğe aykırı. Biz yargıya başvurduk, ara emri talep ediyoruz. Apar topar ve vur kaç şeklinde alınan bir karar.

Motorlu Araçlar Yol Trafik Tüzüğü’ne aykırı. Ülkemizin mevcut trafik yönlerine de aykırıdır. Sağlıklı bir beyin böyle bir karar alamaz, almamalı.

Trafikte yollar kan gölüne dönmüşken hiçbir karar almayanlar böyle bir kararı belli bir kesime hizmet için aldı. Devlet ciddiyeti yok, ne zaman devlet olacağız?”

Ayer Yarkıner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlar Kurulu kararı trafik güvenliği açısından mevcut kuralsızlık ve riski artıracak bir karardır. Ülkemizdeki trafik can kayıpları incelendiğinde sağlıklı bir beynin alabileceği karar bu değildir. Ülkemizde yollar kan gölüne dönerken katliam gibi çarpışmaların önlenmesi için hiçbir karar üretmeyen fakat trafik güvenliği riskini daha da artıracak bu kararı üreten bakanlar kurulunun ülke yönetmekteki sorumsuzlukları maalesef hayret verici ve ürpertici boyuttadır.

Makina Mühendisleri Odası'nca konuyu yargıya götürme kararı alındı.

Ülkemizde trafik güvenliği konusunda o kadar çok sorun varken, suçsuz insanlar hayatlarını kaybederken hiçbir çağdaş tedbir almayan ilgili bakanlıklar hangi geçerli ve kamusal yararı göz önüne alarak bu önergeyi sunmuştur. Bu önergeyi oy birliği ile kabul eden bakanlar kurulu da kendi devlet yönetme zafiyetlerini göz önüne sermişlerdir. O kadar çok pes dedirttiniz ki, pes bile artık fazla! Gidiniz, ülkenin sırtında kambur; ayaklarında pranga oldunuz. Kurumları yerle bir ettiniz. Devlet yönetme ilkeleriniz ve prensipleriniz yok.

Yaptığınız işlerin, aldığınız kararların kamu yararına olmasına yönelik erdemli bir duruşunuz yok. İyi ki yargımız vardır.”

SOL DİREKSİYON ARAÇ İTHALİ 2004’TE YASAKLANDI

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sol direksiyon araç ithalatı 2004 yılından Aralık 2024’e kadar yasak kaldı.

Söz konusu araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyordu.

Yasağın, artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle geldiği açıklamıştı.