Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Ateşi’nin belirtileri, klinik seyri ve korunma yöntemlerini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Batı Nil Ateşi’nin, Culex cinsi sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu ifade edilerek, hastalığın etkeninin Batı Nil Virüsü olduğu kaydedildi.

Bu virüsün, doğada temel olarak vahşi kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüde varlığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “İnsanlar ve atlar, bu döngüde ‘son konak’ olarak kabul edilir. Virüs bulaşmış bir insan, kanında başka bir sivrisineğe enfeksiyonu aktaracak kadar yüksek miktarda virüs taşımaz. Dolayısıyla hastalıklı insandan sivrisineğe, oradan da başka bir insana doğrudan bir yayılım döngüsü oluşmaz.” denildi.

TANIMI VE BULAŞMA YOLU

Batı Nil Ateşi, Culex cinsi sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Batı Nil Virüsü’dür. Bu virüs, doğada temel olarak vahşi kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüde varlığını sürdürür.

İnsanlar ve atlar, bu döngüde "son konak" olarak kabul edilir. Virüs bulaşmış bir insan, kanında başka bir sivrisineğe enfeksiyonu aktaracak kadar yüksek miktarda virüs taşımaz. Dolayısıyla hastalıklı insandan sivrisineğe, oradan da başka bir insana doğrudan bir yayılım döngüsü oluşmaz.

BELİRTİLERİ VE KLİNİK SEYRİ

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük çoğunluğunda (%80) herhangi bir hastalık belirtisi veya bulgusu görülmez.

Geri kalan %20’lik hasta grubunda ise Batı Nil Ateşi kliniği gelişir. Bu durumda genellikle 3 ila 10 gün süren ve grip benzeri şikayetlerle seyreden bir tablo ortaya çıkar. En sık görülen yakınmalar şunlardır:

• Yüksek ateş

• Şiddetli baş ağrısı

• Halsizlik ve bitkinlik

• Kas ve eklem ağrıları

• Kusma

• Bazen vücutta döküntü

• Şişmiş lenf bezleri

AĞIR VE NÖROİNVAZİF TABLO

Virüsü alan kişilerin %1’inden daha azında hastalık "nöroinvazif" adı verilen çok daha ağır bir formda gelişir. Bu durumda virüs merkezi sinir sistemine ulaşarak ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin zarı iltihabı) gibi hayati risk taşıyan ağır tablolara yol açar. Hastalığın bu ağır formu genellikle yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkmaktadır.

Hastalığın insanlar için geliştirilen aşısı veya virüse direkt etki gösteren ilacı bulunmamaktadır. Destek tedavisi uygulanır. Hastalıktan korunmanın tek ve en etkili yolu sivrisinek ısırıklarından korunmaktır.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

1.Yaşam alanlarında pencere ve kapılara sineklik takılması

2.Sivrisinek üremesini engellemek için saksı altlıklarını, seyyar havuzlarda ve kaplarda biriken suyu en az haftada bir kez değiştirin ve/veya boşaltın

3.Tüm yüzeylerdeki durağan suları ortadan kaldırın

4.Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde dışarı çıkarken, açık renkli, üzerinize bol olan, uzun kollu üstler ve uzun pantolonlar giyin

5.Sivrisineklerin size yaklaşmasını engellemek amacı ile sinek kovucu ürün kullanın.