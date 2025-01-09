UBP – YDP – DP Hükümeti, KKTC’de bulunan ve ithali yasak olan sol direksiyonlu araçlara ‘kayıt izni’ verdi.

Bakanlar Kurulu sessiz sedasız şekilde 28 Aralık 2024 tarihinde aldığı bir kararla, hali hazırda ülkede bulunan sol direksiyon araçların kayıt altına alınmasına ve ithal izni verilmesine izin verdi.

28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Aralık 2024 tarihine kadar adada bulunan sol direksiyonlu araçların gerekli işlemlerini 31 Ocak 2025’e kadar yapmaları halinde, “ithal ve kayıt izni” verilecek.

Üstelik bu araçların ithal izni olup olmadığına da bakılmadan yapılacak kayıt işlemiyle, bu bir aylık süreçte, yüzlerce sol direksiyon aracın trafiğe girmesi söz konusu!

ARIKLI ÇOK DİLE GETİRMİŞTİ!

Hükümetin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, geçtiğimiz sene de gündeme getirdiği, “Sol direksiyonlu araçların ithaline izin verilmesi” konusu bir kez daha gündeme geldi ve hükümet insan canı pahasına Bakanlar Kurulu kararı çıkararak, 31 Ocak 2025 tarihine kadar sol direksiyonlu araçların “ithal izni alsın veya almasın” kayıt altına alınmasına karar verdi!

UBP-DP-YDP hükümeti, daha önce trafiğin soldan aktığı ülkemizde, “Trafik sağdan akmalı” tartışmasını dahi gündeme getirmişti.

“HÜKÜMETTEN ÇEKİLİRİM” TEHDİDİ

Yol ve can güvenliğini hiçe sayan bu saçma tartışma günlerce, haftalarca sürmüş, konunun direkt muhatabı olan Arıklı ise “Ben sadece sol direksiyon araçların ithaline izin verilmesi durumunda bunun getiri ve götürülerinin araştırılmasını istedim” diyerek konuyu geçiştirmişti!

Şimdilerde, “UBP İlçe Başkanı bile verebiliyor, biz vatandaşlık bile veremiyoruz” isyanı yaparak hükümetten çekilme kararını tartışan ve yine büyük ortak UBP’ye gözdağı vermeye çalışan YDP’nin trafikle ilgili bu talebi kısmen gerçekleştirildi!