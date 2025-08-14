Koop-Sen, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde çalışanların temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlatılan grev üçüncü gününde. Sendika yetkilileri ve çalışanlar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önündeki eylemlerinin ardından dün Başbakanlık önüne taşıdıkları eylemi bugün de sürdürdü.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, Temmuz maaşlarının ödendiğini ancak maaş, sosyal hak ve menfaatlerle yönelik protokolün imzalanmadığını ve sadece bazı sözler verildiğini kaydetti. Üzerinde anlaşılan her noktanın imza altına alınmasını istediklerini kaydeden Güröz, “Eylemimiz devam edecek ta ki arkadaşlarımızı işten durdurmaktan vazgeçsinler” dedi.

İlgili kooperatiflerin yönetim kurullarının Sosyal Sigortalardan emeklilik hakkı kazanan 44 çalışanın işten durdurulması kararı aldığına işaret eden Güröz, Koop-Sen’in yasalara uygun hareket eden bir sendika olduğunu, bu nedenle yasalar ışığında herhangi bir çalışanın işten durdurulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Kooperatiflerle ilgili Personel Tüzüğü'nün iş güvencesiyle ilgili maddesini okuyan Güröz, “Hangi personel olursa olsun hiçbir suretle işinden çıkarılamaz” dedi. Güröz, bir kişinin işten çıkarılmasına ses çıkarılmadığı takdirde, ileride “ters baktığı” gerekçesiyle başkalarının da işten çıkarılmasının önüne geçemeyeceklerini söyledi.

Mehmetali Güröz, emeklilik hakkı kazandığı gerekçesiyle işten durdurulmak istenen kişiler arasında da ayrımcılığa giderek, 7 kişinin durdurulmamasına karar verildiğine dikkati çekti.

Koop-Süt ve Zirai Levazım çalışanlarının süresi dolan toplu iş sözleşmesi yenilenmese dahi sözleşmenin tanıdığı hakların yasa gereği devam ettiğini anımsatan Güröz, sendika olarak toplu iş sözleşmesinin iyileştirilmesini istediğini belirtti.

Yönetimin iştiraklerin profesyoneller tarafından yönetileceğini dillendirdiğini kaydeden Güröz, bundan da her iştirake bir müdür atanacağının anlaşıldığını belirterek, yetkili makamlara dıştan atama yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Güröz, yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

-Tuğsal

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal ise, işten çıkarma konusunda “Aramızda feda edilecek bir tek kişi yoktur” dedi.

Yönetimin iki yıl istihdam yapmayacağı vaadini verdiğini ancak kendilerinin sözün kağıda dökülmesi taraftarı olduğunu kaydeden Tuğsal, yönetimden bir protokol imzalanması için teklif yapılmadığından, bu durumda güven duyulamayacağını ifade etti.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da art niyetli bir yönetim anlayışı olduğunu söyledi.

Bengihan, bahse konu iştiraklerin işveren tarafından sıkıntıya sokulduğunu ancak bedelinin çalışanlara ödetilmek istendiğine işaret etti.

Söz konusu kooperatiflerin nasıl zarara uğratıldığına dair raporlar bulunduğuna işaret eden Bengihan, “Kurumu zarara sokanlar bedel ödemelidir” dedi.

Bahse konu kooperatiflerin zor durumda olmasının sorumluların siyasi ve yöneticiler olduğunu belirten Bengihan, “Kimse mağdur edilmemelidir çünkü kurumu bu duruma sokanlar çalışanlar değil, sizlersiniz” şeklinde devam etti.